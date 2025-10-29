Företagskatalog
Xperi
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Xperi Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Xperi uppgår till ₹4.31M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Xperis totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹4.31M
Nivå
L3
Grundlön
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
12 År
Vilka är karriärnivåerna på Xperi?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Xperi omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Xperi in India ligger på en årlig total ersättning på ₹6,126,445. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Xperi för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹4,448,729.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Xperi

Relaterade företag

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Se alla företag ➜

Andra resurser