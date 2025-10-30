Företagskatalog
XPENG Motors 小鹏汽车
Den genomsnittliga totalersättningen för Försäljning in Netherlands på XPENG Motors 小鹏汽车 varierar från €43.4K till €60.4K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för XPENG Motors 小鹏汽车s totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€46.5K - €54.7K
Netherlands
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€43.4K€46.5K€54.7K€60.4K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På XPENG Motors 小鹏汽车 omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands ligger på en årlig total ersättning på €60,402. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på XPENG Motors 小鹏汽车 för Försäljning rollen in Netherlands är €43,366.

