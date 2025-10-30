Företagskatalog
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Hårdvaruingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Hårdvaruingenjör in China på XPENG Motors 小鹏汽车 varierar från CN¥245K till CN¥348K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för XPENG Motors 小鹏汽车s totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CN¥279K - CN¥330K
China
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På XPENG Motors 小鹏汽车 omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Hårdvaruingenjör på XPENG Motors 小鹏汽车 in China ligger på en årlig total ersättning på CN¥348,473. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på XPENG Motors 小鹏汽车 för Hårdvaruingenjör rollen in China är CN¥245,446.

