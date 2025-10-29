Företagskatalog
XP
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för mjukvaruutveckling

  • Alla Chef för mjukvaruutveckling löner

XP Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in Brazil på XP uppgår till R$590K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för XPs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$590K
Nivå
L5
Grundlön
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$390K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
11+ År
Vilka är karriärnivåerna på XP?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för mjukvaruutveckling erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på XP in Brazil ligger på en årlig total ersättning på R$1,053,824. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på XP för Chef för mjukvaruutveckling rollen in Brazil är R$533,017.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för XP

Relaterade företag

  • Databricks
  • Netflix
  • Google
  • Flipkart
  • Apple
  • Se alla företag ➜

Andra resurser