Företagskatalog
XP
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

XP Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Brazil på XP uppgår till R$112K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för XPs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$112K
Nivå
L3
Grundlön
R$79.2K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$32.8K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på XP?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på XP in Brazil ligger på en årlig total ersättning på R$340,295. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på XP för Mjukvaruingenjör rollen in Brazil är R$115,363.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för XP

Relaterade företag

  • Databricks
  • Netflix
  • Google
  • Flipkart
  • Apple
  • Se alla företag ➜

Andra resurser