Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Xoriant uppgår till ₹1.72M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Xoriants totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
Totalt per år
₹1.72M
Nivå
L2
Grundlön
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
7 År
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Xoriant in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,421,889. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Xoriant för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,722,090.

