Xilinx Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Xilinx varierar från $153K per year för E3 till $362K per year för E8. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $280K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Xilinxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus E3 Software Engineer 1 ( Instegsnivå ) $153K $110K $32.5K $10K E4 Software Engineer 2 $155K $128K $16.7K $10.3K E5 Senior Software Engineer 1 $170K $132K $23.6K $13.9K E6 Senior Software Engineer 2 $224K $158K $48.8K $17.3K Visa 4 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Xilinx omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Xilinx ?

