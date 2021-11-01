Företagskatalog
Xiaomi
Xiaomi Löner

Xiaomis löner varierar från $19,587 i total ersättning per år för en Cybersäkerhetsanalytiker i den lägre delen till $522,375 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Xiaomi. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $43.6K
Revisor
$49.8K
Chef för affärsoperationer
$124K

Affärsutveckling
$106K
Kundservice
$24.1K
Hårdvaruingenjör
$56.5K
Marknadsföring
$197K
Produktchef
$69.8K
Projektledare
$45.3K
Försäljning
$51.3K
Cybersäkerhetsanalytiker
$19.6K
Chef för mjukvaruingenjörer
$522K
Lösningsarkitekt
$236K
Teknisk programchef
$47.1K
Vanliga frågor

