Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in Canada på Xero uppgår till CA$201K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Xeros totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$201K
Nivå
Grundlön
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
11+ År
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Xero omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Xero in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$232,790. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Xero för Chef för mjukvaruutveckling rollen in Canada är CA$200,610.

