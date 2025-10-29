Mjukvaruingenjör-ersättning in New Zealand på Xero varierar från NZ$88.5K per year för Associate Software Engineer till NZ$186K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in New Zealand uppgår till NZ$142K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Xeros totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Xero omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
