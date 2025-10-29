Företagskatalog
Xero
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Försäljning

  • Alla Försäljning löner

Xero Försäljning Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Försäljning in Singapore på Xero varierar från SGD 99.1K till SGD 135K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Xeros totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Vanligt Spann
Möjligt Spann
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Försäljning inlämningars hos Xero för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+SGD 75.5K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Xero omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Försäljning erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på Xero in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 135,199. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Xero för Försäljning rollen in Singapore är SGD 99,068.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Xero

Relaterade företag

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Se alla företag ➜

Andra resurser