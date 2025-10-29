Företagskatalog
Xero
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

Xero Produktchef Löner

Produktchef-ersättning in New Zealand på Xero varierar från NZ$149K per year för Product Manager till NZ$202K per year för Lead Product Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in New Zealand uppgår till NZ$159K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Xeros totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Xero omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Xero in New Zealand ligger på en årlig total ersättning på NZ$201,667. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Xero för Produktchef rollen in New Zealand är NZ$157,752.

