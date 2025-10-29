Produktchef-ersättning in New Zealand på Xero varierar från NZ$149K per year för Product Manager till NZ$202K per year för Lead Product Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in New Zealand uppgår till NZ$159K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Xeros totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Xero omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)