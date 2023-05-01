Wrk Löner

Wrks löner varierar från $69,589 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $109,065 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Wrk . Senast uppdaterad: 9/2/2025