Workday
  • Löner
  • UX-forskare

  • Alla UX-forskare löner

Workday UX-forskare Löner

UX-forskare-ersättning in United States på Workday varierar från $230K per year för P4 till $214K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $233K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Workdays totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$230K
$166K
$33.5K
$30K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Workday omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-forskare på Workday in United States ligger på en årlig total ersättning på $485,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Workday för UX-forskare rollen in United States är $214,000.

