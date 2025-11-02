Workday Chef för mjukvaruutveckling Löner

Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in United States på Workday varierar från $213K per year för M2 till $510K per year för M5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $430K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Workdays totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Workday omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

