Försäljning-ersättning in United States på Workday varierar från $144K per year för P1 till $313K per year för P6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $274K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Workdays totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$135K
$126K
$8.3K
$0
P2
$145K
$145K
$0
$0
P3
$226K
$160K
$29.3K
$36K
P4
$179K
$155K
$17.8K
$6.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Workday omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel