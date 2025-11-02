Projektledare-ersättning in United States på Workday varierar från $140K per year till $315K. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $226K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Workdays totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$233K
$162K
$47.2K
$24.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Workday omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)