Produktchef-ersättning in United States på Workday varierar från $143K per year för P1 till $501K per year för P6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $266K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Workdays totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Workday omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)