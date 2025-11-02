Företagskatalog
Workday
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

Workday Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in United States på Workday varierar från $153K per year för P2 till $277K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $223K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Workdays totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Product Designer II
$153K
$118K
$28.8K
$5.4K
P3
Product Designer III
$196K
$144K
$40.2K
$11.1K
P4
Senior Product Designer
$309K
$190K
$102K
$17.7K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Workday omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

UX-designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Workday in United States ligger på en årlig total ersättning på $309,257. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Workday för Produktdesigner rollen in United States är $180,278.

Andra resurser