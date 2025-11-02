Affärsanalytiker-ersättning in United States på Workday varierar från $147K per year för P2 till $336K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $180K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Workdays totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$147K
$120K
$20K
$7K
P3
$158K
$131K
$15K
$12.2K
P4
$188K
$156K
$22.1K
$10.3K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Workday omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)