Mjukvaruingenjör-ersättning in Brazil på WEX varierar från R$118K per year för Software Engineer II till R$168K per year för Software Engineer III. Det yearliga medianersättningspaketet in Brazil uppgår till R$153K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för WEXs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
