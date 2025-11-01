Företagskatalog
Westlake Chemical
Westlake Chemical Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in United States på Westlake Chemical uppgår till $177K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Westlake Chemicals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Medianpaket
company icon
Westlake Chemical
Data Scientist
Houston, TX
Totalt per år
$177K
Nivå
L3
Grundlön
$150K
Stock (/yr)
$7K
Bonus
$20K
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
11+ År
Vilka är karriärnivåerna på Westlake Chemical?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Westlake Chemical in United States ligger på en årlig total ersättning på $185,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Westlake Chemical för Datavetare rollen in United States är $177,000.

Andra resurser