Western Union
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Datavetare Löner i Pune Metropolitan Region

Medianersättningspaketet för Datavetare in Pune Metropolitan Region på Western Union uppgår till ₹2.72M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Western Unions totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Totalt per år
₹2.72M
Nivå
-
Grundlön
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹210K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Western Union in Pune Metropolitan Region ligger på en årlig total ersättning på ₹5,262,392. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Western Union för Datavetare rollen in Pune Metropolitan Region är ₹2,514,287.

