Waymo Chef för mjukvaruingenjörer Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in San Francisco Bay Area på Waymo uppgår till $950K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Waymos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Waymo
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Totalt per år
$950K
Nivå
L7
Grundlön
$350K
Stock (/yr)
$500K
Bonus
$100K
År på företaget
9 År
Års erfarenhet
11 År
Vilka är karriärnivåerna på Waymo?

$160K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
WMU

På Waymo omfattas WMUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på Waymo in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $1,114,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Waymo för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in San Francisco Bay Area är $926,500.

