Mjukvaruingenjör-ersättning in Warsaw Metropolitan Area på Waymo varierar från PLN 80.1K per year för L3 till PLN 97.1K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Warsaw Metropolitan Area uppgår till PLN 87K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Waymos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Waymo omfattas WMUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
WMUs are Waymo's version of RSUs
