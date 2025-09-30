Företagskatalog
Waymo
Waymo Mjukvaruingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Waymo varierar från $234K per year för L3 till $900K per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $355K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Waymos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
(Instegsnivå)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
WMU

På Waymo omfattas WMUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Inkluderade titlar

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Systemingenjör

Forskare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Waymo in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $900,429. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Waymo för Mjukvaruingenjör rollen in San Francisco Bay Area är $353,000.

