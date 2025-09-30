Waymo Mjukvaruingenjör Löner i Poland

Mjukvaruingenjör-ersättning in Poland på Waymo varierar från PLN 80.1K per year för L3 till PLN 97.1K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 87K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Waymos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L3 ( Instegsnivå ) PLN 80.1K PLN 53.4K PLN 17.6K PLN 9.2K L4 PLN 97.1K PLN 64.9K PLN 24K PLN 8.2K L5 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Visa 3 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp WMU På Waymo omfattas WMUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis ) WMUs are Waymo's version of RSUs

Vad är intjänandeschema på Waymo ?

