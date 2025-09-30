Företagskatalog
Waymo
  • Löner
  • Programchef

  • Alla Programchef löner

  • San Francisco Bay Area

Waymo Programchef Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Programchef in San Francisco Bay Area på Waymo uppgår till $194K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Waymos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Totalt per år
$194K
Nivå
L4
Grundlön
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Bonus
$21.8K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Waymo?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
WMU

På Waymo omfattas WMUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Vanliga frågor

