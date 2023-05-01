Walker & Dunlop Löner

Walker & Dunlops löner varierar från $70,350 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $310,440 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Walker & Dunlop . Senast uppdaterad: 11/23/2025