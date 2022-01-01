Företagskatalog
VTS
VTS Löner

VTSs löner varierar från $88,200 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $850,944 för en Rekryterare i den högre delen.

Mjukvaruingenjör
Median $115K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
Median $155K
Produktdesigner
Median $92K

Produktchef
Median $116K
Affärsanalytiker
$88.2K
Kundservice
$118K
Kundsuccess
$179K
Datavetare
$161K
Hårdvaruingenjör
$107K
Projektledare
$114K
Rekryterare
$851K
Försäljning
$189K
Säljingenjör
$161K
Cybersäkerhetsanalytiker
$116K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På VTS omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På VTS omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på VTS är Rekryterare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $850,944. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på VTS är $116,920.

