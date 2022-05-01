VTEX Löner

VTEXs löner varierar från $30,845 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $215,070 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på VTEX . Senast uppdaterad: 11/13/2025