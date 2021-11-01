VTB Löner

VTBs löner varierar från $23,780 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $165,340 för en Informationsteknolog (IT) i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på VTB . Senast uppdaterad: 9/11/2025