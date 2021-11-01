Företagskatalog
VTB
VTB Löner

VTBs löner varierar från $23,780 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $165,340 för en Informationsteknolog (IT) i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på VTB. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $41.3K

Backend-Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

DevOps-Ingenjör

Datavetare
Median $32.8K
Lösningsarkitekt
Median $83.8K

Produktdesigner
Median $44.9K
Projektledare
Median $40.3K
Affärsanalytiker
Median $41.1K
Produktchef
Median $54K
Dataanalytiker
$23.8K
Finansanalytiker
$44.9K
Personalresurser
$89.8K
Informationsteknolog (IT)
$165K
Marknadsföring
$52.7K
Försäljning
$34.1K
Teknisk programchef
$128K
Riskkapitalist
$117K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på VTB är Informationsteknolog (IT) at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $165,340. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på VTB är $44,919.

Andra resurser