Volvo Car Löner

Volvo Cars löner varierar från $4,814 i total ersättning per år för en Teknisk skribent i den lägre delen till $201,000 för en Affärsoperationer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Volvo Car. Senast uppdaterad: 10/17/2025

Mjukvaruingenjör
Median $66.3K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $71.1K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datavetare
Median $64K
Revisor
$24.1K
Affärsoperationer
$201K
Affärsanalytiker
$82.6K
Dataanalytiker
$58.7K
Hårdvaruingenjör
$22.6K
Industridesigner
$5.9K
Marknadsföring
$52.6K
Maskiningenjör
$24.9K
Produktdesigner
$83K
Rekryterare
$90.2K
Lösningsarkitekt
$69K
Teknisk skribent
$4.8K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Volvo Car är Affärsoperationer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $201,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Volvo Car är $65,187.

Andra resurser