Mjukvaruingenjör-ersättning in Pune Metropolitan Region på VMware varierar från ₹2.25M per year för P1 till ₹8.4M per year för Staff Engineer 1. Det yearliga medianersättningspaketet in Pune Metropolitan Region uppgår till ₹4.82M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för VMwares totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På VMware omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (12.50% halvårsvis)
