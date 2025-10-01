Mjukvaruingenjör-ersättning in India på VMware varierar från ₹2.38M per year för P1 till ₹8.43M per year för Senior Staff Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹5.14M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för VMwares totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MTS 1
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På VMware omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (12.50% halvårsvis)
