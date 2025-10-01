VMware Mjukvaruingenjör Löner i China

Mjukvaruingenjör-ersättning in China på VMware varierar från CN¥50K per year för P2 till CN¥144K per year för Staff Engineer 1. Det yearliga medianersättningspaketet in China uppgår till CN¥77.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för VMwares totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På VMware omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

Vad är intjänandeschema på VMware ?

