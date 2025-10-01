VMware Mjukvaruingenjör Löner i Bulgaria

Mjukvaruingenjör-ersättning in Bulgaria på VMware varierar från BGN 45K per year för P1 till BGN 224K per year för Staff Engineer 2. Det yearliga medianersättningspaketet in Bulgaria uppgår till BGN 113K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för VMwares totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( BGN ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På VMware omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

Vad är intjänandeschema på VMware ?

Inkluderade titlar Skicka in ny titel