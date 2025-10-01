VMware Produktchef Löner i India

Produktchef-ersättning in India på VMware varierar från ₹4.29M per year för P3 till ₹13.27M per year för P6. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹5.75M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för VMwares totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P3 Product Manager ₹4.29M ₹3.8M ₹236K ₹253K P4 Sr. Product Manager ₹6.86M ₹5.1M ₹1.26M ₹498K P5 Product Line Manager ₹11.43M ₹6.88M ₹3.46M ₹1.08M P6 Sr. Product Line Manager ₹13.27M ₹8.27M ₹3.3M ₹1.69M Visa 2 Fler nivåer

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På VMware omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

Vad är intjänandeschema på VMware ?

