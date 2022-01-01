Företagskatalog
VK Löner

VKs löner varierar från $16,887 i total ersättning per år för en Chef för affärsoperationer i den lägre delen till $201,000 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på VK. Senast uppdaterad: 9/16/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS-Ingenjör

Android-Ingenjör

Mobilmjukvaruingenjör

Frontend-Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Datavetare
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Produktchef
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Dataanalytiker
Median $39K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $80.2K
Produktdesigner
Median $36.6K

UI-Designer

Projektledare
Median $45.4K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $30K
Marknadsföring
Median $31.5K
Chef för affärsoperationer
$16.9K
Affärsanalytiker
$18.2K
Affärsutveckling
$47.2K
Chef för datavetenskap
$201K
Hårdvaruingenjör
$101K
Personalresurser
$31.8K
Informationsteknolog (IT)
$47K
Juridik
$32K
Rekryterare
$37.3K
Lösningsarkitekt
$62.6K

Dataarkitekt

Teknisk programchef
$70.2K
UX-forskare
$34.7K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På VK omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på VK är Chef för datavetenskap at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $201,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på VK är $42,804.

Andra resurser