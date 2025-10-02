Företagskatalog
VividCloud
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Portland-Auburn Area

VividCloud Mjukvaruingenjör Löner i Portland-Auburn Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Portland-Auburn Area på VividCloud uppgår till $150K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för VividClouds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Totalt per år
$150K
Nivå
Principal Engineer
Grundlön
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på VividCloud?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på VividCloud in Portland-Auburn Area ligger på en årlig total ersättning på $165,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på VividCloud för Mjukvaruingenjör rollen in Portland-Auburn Area är $150,000.

