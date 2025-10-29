Företagskatalog
Vivian Health
Vivian Health Produktdesigner Löner

Medianersättningspaketet för Produktdesigner in United States på Vivian Health uppgår till $221K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Vivian Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
Totalt per år
$221K
Nivå
-
Grundlön
$193K
Stock (/yr)
$16K
Bonus
$12K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på Vivian Health?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Inkluderade titlar

UX-designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Vivian Health in United States ligger på en årlig total ersättning på $230,640. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Vivian Health för Produktdesigner rollen in United States är $201,000.

Andra resurser