  • Löner
  • Affärsanalytiker

  • Alla Affärsanalytiker löner

Vitech Affärsanalytiker Löner

Medianersättningspaketet för Affärsanalytiker in United States på Vitech uppgår till $72K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Vitechs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
Vitech
Solutions Analyst
Orlando, FL
Totalt per år
$72K
Nivå
L2
Grundlön
$72K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Vitech?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsanalytiker på Vitech in United States ligger på en årlig total ersättning på $169,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Vitech för Affärsanalytiker rollen in United States är $72,000.

