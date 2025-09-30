Företagskatalog
Visma
Visma Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in Finland på Visma uppgår till €58.8K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Vismas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Visma
Product Owner
Helsinki, ES, Finland
Totalt per år
€58.8K
Nivå
L2
Grundlön
€58.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Visma?

€160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

