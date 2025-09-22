Företagskatalog
Den genomsnittliga totalersättningen för Personalresurser in Lithuania på Vinted varierar från €41.7K till €59.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Vinteds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€47.4K - €56.2K
Lithuania
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€41.7K€47.4K€56.2K€59.3K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Vinted omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Personalresurser på Vinted in Lithuania ligger på en årlig total ersättning på €59,260. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Vinted för Personalresurser rollen in Lithuania är €41,740.

Andra resurser