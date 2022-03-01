Företagskatalog
Vinted
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Vinted Löner

Vinteds löner varierar från $33,163 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $127,917 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Vinted. Senast uppdaterad: 10/9/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend-Mjukvaruingenjör

Rekryterare
Median $33.2K
Affärsutveckling
$73.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Dataanalytiker
$73.1K
Datavetare
$90K
Personalresurser
$58.6K
Juridik
$110K
Marknadsföringsoperationer
$49.7K
Produktdesigner
$70.1K
Produktchef
$99.5K
Chef för mjukvaruingenjörer
$128K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Vinted omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Vinted är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $127,917. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Vinted är $73,173.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Vinted

Relaterade företag

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Se alla företag ➜

Andra resurser