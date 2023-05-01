Vicarious Surgical Löner

Vicarious Surgicals löner varierar från $91,017 i total ersättning per år för en Maskiningenjör i den lägre delen till $147,735 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Vicarious Surgical . Senast uppdaterad: 9/6/2025