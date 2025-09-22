Den genomsnittliga totalersättningen för UX-forskare in United States på Verkada varierar från $170K till $242K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verkadas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
10%
ÅR 1
20%
ÅR 2
30%
ÅR 3
40%
ÅR 4
På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
10% intjänas under 1st-ÅR (10.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)
30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)
40% intjänas under 4th-ÅR (3.33% månadsvis)
15%
ÅR 1
25%
ÅR 2
30%
ÅR 3
30%
ÅR 4
På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)
30% intjänas under 4th-ÅR (2.50% månadsvis)