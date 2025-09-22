Företagskatalog
Verkada
Verkada Cybersäkerhetsanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Cybersäkerhetsanalytiker på Verkada varierar från $101K till $138K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verkadas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$109K - $130K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$101K$109K$130K$138K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Intjänandeschema

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 10% intjänas under 1st-ÅR (10.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)

  • 40% intjänas under 4th-ÅR (3.33% månadsvis)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)

  • 30% intjänas under 4th-ÅR (2.50% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Cybersäkerhetsanalytiker på Verkada ligger på en årlig total ersättning på $138,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Verkada för Cybersäkerhetsanalytiker rollen är $100,800.

