Företagskatalog
Verkada
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Försäljning

  • Alla Försäljning löner

Verkada Försäljning Löner

Försäljning-ersättning in United States på Verkada uppgår till $154K per year för L2. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $120K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verkadas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 2 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 10% intjänas under 1st-ÅR (10.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)

  • 40% intjänas under 4th-ÅR (3.33% månadsvis)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)

  • 30% intjänas under 4th-ÅR (2.50% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Försäljning erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Найвищий пакет оплати для позиції Försäljning в Verkada in United States складає річну загальну компенсацію $255,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Verkada для позиції Försäljning in United States складає $80,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Verkada

Relaterade företag

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Se alla företag ➜

Andra resurser