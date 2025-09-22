Företagskatalog
Verkada
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Intäktsoperationer

  • Alla Intäktsoperationer löner

Verkada Intäktsoperationer Löner

Medianersättningspaketet för Intäktsoperationer på Verkada uppgår till $190K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verkadas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Totalt per år
$190K
Nivå
L4
Grundlön
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Verkada?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 10% intjänas under 1st-ÅR (10.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)

  • 40% intjänas under 4th-ÅR (3.33% månadsvis)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)

  • 30% intjänas under 4th-ÅR (2.50% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Intäktsoperationer erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Intäktsoperationer på Verkada ligger på en årlig total ersättning på $226,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Verkada för Intäktsoperationer rollen är $185,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Verkada

Relaterade företag

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Se alla företag ➜

Andra resurser